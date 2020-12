Il Collegio 5: cosa è successo nella sesta puntata, riassunto

Cosa è successo nella sesta puntata de Il Collegio 5 andata in onda la scorsa settimana (martedì 1 dicembre)? Nella scorsa puntata sono stati espulsi ben due collegiali. Cos’è successo? L’ossessione di Alessandro Andreini per Di Piero e per il primo posto in classifica l’ha spinto a fare il passo più lungo della gamba, prendendosela con il professor Maggi, al quale si riferisce in genere come “pervertito”, un insulto che non è andato a genio al professore, il quale infatti ha deciso di fargliela pagare e anche cara. Oltre ad Andreini, anche Ylenia Grambone è stata punita, poiché la ragazza ha appoggiato la vena ribelle del compagno di classe: per questo motivo i due sono stati espulsi dal programma.

A che ora inizia

Abbiamo visto cosa è successo nella sesta puntata de Il Collegio 5, ma a che ora inizia la settima puntata? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va in onda tutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10.

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

