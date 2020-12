Il Collegio 5: cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quinta puntata de Il Collegio 5 andata in onda la scorsa settimana (martedì 24 novembre)? Nella scorsa puntata non è stato eliminato nessun alunno. Andrea Di Piero e Giulia Matera sono risultati essere i migliori alunni della settimana, mentre Giulia Scarano e Davide Vavalà i peggiori. Giulia, nonostante il comportamento e i cattivi voti, si è quindi per ora salvata. Durante la scorsa puntata è inoltre apparsa una nuova insegnate che ha preso la cattedra di storia e geografia. Senza parlare dei litigi che non sono mancati…

A che ora inizia

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata de Il Collegio 5, ma a che ora inizia la sesta puntata? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va in onda tutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10.

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

