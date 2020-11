Il Collegio 5: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quarta puntata de Il Collegio 5 andata in onda la scorsa settimana (martedì 17 novembre)? Nella scorsa puntata, il preside inizialmente ha deciso di non eliminare direttamente i due collegiali Marco e Simone. Ai due, infatti, è stata concessa una seconda possibilità. I due ragazzi, ribattezzati il gatto e la volpe, però hanno deciso di organizzare un’altra scorribanda che viene denunciata da Luca Zigliana e dalla rappresentate di classe Giulia M. Il preside ha quindi deciso per l’espulsione sia di Marco sia di Simone. Per colmare il vuoto dei due studenti espulsi, due gemelli hanno fatto il loro ingresso nel collegio. Si tratta di Andrea e Leonardo. Successivamente è stato il tempo delle pagelle con l’ambita giacca rossa. Sofia e Alessandro Andreini sono stati i più bravi del corso e perciò sono stati i primi a indossare la giacca. Rebecca, invece, non ha superato le pagelle e è stata costretta a lasciare il collegio. Una decisione che non è stata affatto digerita da Giulia Scarano che ha litigato col preside e ciò potrebbe costarle l’eliminazione.

A che ora inizia

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata de Il Collegio 5, ma a che ora inizia la quinta puntata? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va in onda tutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10.

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti La ragazza nella nebbia, il film: trama, cast e streaming Il Commissario Montalbano – Amore: trama e anticipazioni Il Collegio 5, le anticipazioni della quinta puntata