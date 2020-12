Il Collegio 5, il cast dell’ultima puntata: alunni, professori e sorveglianti

Il Collegio 5, il cast della settima puntata: alunni, professori e sorveglianti

Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’ottava e ultima puntata de Il Collegio 5, ma qual è il cast (alunni, professori, sorveglianti) del reality show? I casting per Il Collegio 5 hanno preso il via a metà giugno per tutti i partecipanti, sia per gli alunni sia per i professori. A inizio ottobre poi sono stati svelati i nomi degli alunni che prenderanno parte a questa edizione del docu-reality. Poi il resto del cast. Di seguito tutti i nomi.

Alunni

Gli alunni de Il Collegio 5:

Usha Teoli (17, Piombino – LI)

Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN) ELIMINATO

Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA) ELIMINATA

Luna Scognamiglio (17, Vietri sul Mare – SA)

Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM)

Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG)

Luca Zigliana (15, Zanico – BG)

Bonard Dago (17, Zero Branco – TV)

Giulia Matera (15, Salerno)

Nel cast dell’ottava e ultima puntata de Il Collegio 5 anche altri alunni come:

Luca Lapolla (15, Prato – PO) ELIMINATO

Davide Vavalà (16, Bologna)

Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI) ELIMINATA

Linda Bertollo (14, Ivrea)

Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR)

Rahul Teoli (15, Piombino – LI) ELIMINATO

Aurora Morabito (17, Savona)

Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC) ELIMINATO

Giordano Francati (17, Roma)

Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE)

Sofia Cerio (15, Pesaro)

Marco Crivellini (16, Roma) ELIMINATO

Simone Bettin (16, Pisa) ELIMINATO

Andrea Prezioso (17, Bari)

Leonardo Prezioso (17, Bari)

Il Collegio 5, il cast: professori e sorveglianti

I professori presenti nel cast dell’ottava e ultima puntata de Il Collegio 5? L’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlied (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina. Infine i sorveglianti de Il Collegio 5 sono Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, e Massimo Sabet. Un’altra novità per il cast de Il Collegio 5 è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende. In più arriverà una nuova docente con una materia del tutto inedita al Collegio.

Location

Abbiamo visto il cast dell’ottava e ultima puntata de Il Collegio 5, ma qual è la location? Dove è stato girato il reality? La nuova edizione de Il Collegio è stata girata al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Una location diversa rispetto allo scorso anno (le scene furono girate all’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo). Il convitto Regina Margherita di Anagni fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio.

Potrebbero interessarti Il Collegio 6 si farà: le anticipazioni sulla sesta stagione Aquaman: il cast del film con protagonista Jason Momoa Una voce di notte: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano su Rai 1