Il cielo in una stanza, il testo della canzone di Gino Paoli ospite a Sanremo 2023

Il cielo in una stanza è una delle canzoni che Gino Paoli canterà nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023, di cui è ospite questa sera, 11 febbraio. Ecco le parole e il testo della canzone.

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi

Alberi infiniti

Quando tu sei vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

Io vedo il cielo sopra noi

Che restiamo qui, abbandonati

Come se non ci fosse più

Niente, più niente al mondo

Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che canta per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Per te e per me

Nel cielo

Abbiamo visto il testo di Il cielo in una stanza