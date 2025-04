Il cavallo e la torre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprile

Questa sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda uno speciale de Il cavallo e la torre, il programma che solitamente dura 10 minuti in cui si parla del fatto del giorno. La politica, i poteri, le persone dei nostri tempi raccontati da Marco Damilano. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata speciale di oggi.

Anticipazioni

In occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, Marco Damilano presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, Reggio Emilia. Accanto a Marco Damilano si alternano testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura per celebrare una data storica per il nostro Paese e sottolineare l’attualità dei valori della Costituzione.

Un racconto corale tra memoria, cultura e musica per commemorare una data fondativa della nostra Repubblica, ravvivare la memoria collettiva e rinnovare l’impegno verso i valori della Costituzione e celebrare un periodo significativo del nostro Paese e il sacrificio di chi ha combattuto per la riconquista della libertà.

Un viaggio nei luoghi più significativi della Liberazione italiana ed europea con reportage, letture e racconti e con i tanti ospiti che accompagneranno Marco Damilano in questa serata: le testimonianze storiche della Resistenza con il racconto di Teresa Vergalli, staffetta partigiana; Mirella Alloisio tra le protagoniste della lotta che ha portato alla resa dei tedeschi a Genova; Flora Monti e la sua incredibile storia di partigiana bambina, la più giovane staffetta della Resistenza italiana. E ancora le voci e i volti del mondo della cultura, del giornalismo e della società civile: Ascanio Celestini, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Pif, Nicola Piovani, Edoardo Purgatori, Lella Costa, Emma Ruzzon, Benedetta Tobagi e molti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Il cavallo e la torre in diretta tv e live streaming? La puntata di stasera, 25 aprile 2025, sarà visibile in chiaro, gratis, a partire dalle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.