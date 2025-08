Il caso: il nuovo programma con Stefano Nazzi su Rai 3, anticipazioni 6 agosto

Il caso è il nuovo programma in onda in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata questa sera, mercoledì 6 agosto 2025, con il giornalista Stefano Nazzi, dedicato ai grandi casi di cronaca nera. I casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Un’indagine giornalistica che ripercorre gli episodi chiave della cronaca nera italiana, tra verità giudiziarie, narrazione mediatica e il modo in cui i media hanno influenzato l’opinione pubblica. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni

Il programma, in quattro episodi, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. Condotto dal giornalista Stefano Nazzi, il programma si distingue per un approccio narrativo asciutto, rigoroso e privo di sensazionalismi. Ogni puntata ricostruisce un caso emblematico, non solo dal punto di vista processuale, ma anche analizzando il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

I casi trattati sono quelli di Yara Gambirasio, Samuele Lorenzi, Meredith Kercher e Donato Bilancia. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e il contributo di esperti, tra cui magistrati, criminologi, genetisti forensi e giornalisti, “Il Caso” propone un’analisi critica dei meccanismi che trasformano la cronaca nera in spettacolo. Ogni episodio si sviluppa come un’indagine a ritroso, affidata al racconto di Nazzi, che guida lo spettatore attraverso gli snodi giudiziari, i passaggi chiave delle indagini e le reazioni pubbliche che hanno accompagnato ciascuna vicenda, riflettendo sul modo in cui una società si racconta quando si confronta con i delitti.

Nella puntata di oggi, 6 agosto, la vicenda che vede protagonista Donato Bilancia. Tra l’ottobre del 1997 e l’aprile del 1998, diciassette persone vengono uccise tra Liguria e Piemonte. A colpire è un uomo apparentemente anonimo, con una vita segnata da fallimenti, dipendenze e frustrazioni. Donato Bilancia uccide per vendetta, per impulso, per controllo: le sue vittime sono sia donne che uomini, sia conoscenti che sconosciuti. Ancora oggi, Donato Bilancia resta una figura sfuggente: né serial killer da manuale, né un semplice pluriomicida. Ne discutono il criminalista ed esperto di balistica Luca Chianelli, il pubblico ministero Enrico Zucca, il giornalista e scrittore Giacomo Papi e la criminologa Flaminia Bolzan.

Streaming e tv

Dove vedere Il caso in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 in prima visione alle ore 21.20 ogni mercoledì dal 16 luglio 2025 per quattro puntate. Anche in streaming e on demand su Rai Play.