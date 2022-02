Il cantante mascherato stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, venerdì 25 febbraio 2022, Il cantante mascherato non va in onda su Rai 1? Lo show condotto da Milly Carlucci stasera, come annunciato dalla Rai, non andrà in onda e lascerà spazio a Il commissario Montalbano. Il motivo non è stato reso noto, ma – secondo molti – è da ritrovare nello scoppio della guerra in Ucraina. Lo stop non lascerà spazio a uno speciale del Tg1 o di Porta a Porta, ma sarebbe stato deciso per questioni morali. Vista la situazione in Europa la Rai non ha voluto mandare in onda uno spettacolo leggero e allegro.

Quando torna

Ma quando torna Il cantante mascherato 2022 su Rai 1? Non c’è una risposta ufficiale: da calendario lo show di Milly Carlucci si sarebbe dovuto fermare il 4 marzo per lasciare spazio a uno speciale su Lucio Dalla per poi tornare in onda l’11 marzo e poi chiudere con la quinta e sesta puntata il 18 e 25 marzo. Possibile però che lo stop di oggi faccia slittare la chiusura del programma di 7 giorni: dal 25 marzo al 1 aprile. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare)

Prima puntata: venerdì 11 febbraio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 18 febbraio 2022 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 11 marzo 2022

Quarta puntata: venerdì 18 marzo 2022

Quinta puntata: venerdì 25 marzo 2022

Sesta puntata: venerdì 1 aprile 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il cantante mascherato 2022? La messa in onda su Rai 1 è prevista il venerdì sera dalle ore 21,25 alle ore 00,30. La durata di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore (pubblicità incluse). Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le varie puntate dopo la messa in onda.