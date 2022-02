Il cantante mascherato 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il cantante mascherato 2022, la terza edizione del programma condotto da Milly Carlucci che vede diversi vip cimentarsi in prove canore nascosti da particolari maschere. Il meccanismo del programma anche quest’anno resterà pressoché lo stesso, ci saranno ben 12 concorrenti, che indosseranno 12 maschere e dopo le loro esibizioni, il pubblico e la giuria cercheranno di indovinare l’identità del cantante. Anche quest’anno ci sarà una manche in cui, in una delle sei puntate previste, le maschere canteranno insieme ad altri cantanti. Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Il cantante mascherato 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le varie puntate dopo la messa in onda.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il cantante mascherato 2022, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 11 febbraio 2022; l’ultima venerdì 25 marzo 2022. In mezzo una pausa: il 4 marzo infatti la Rai manderà in onda uno speciale show dedicato a Lucio Dalla. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):