Il cantante mascherato 2022: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, semifinale

Stasera, venerdì 25 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata (la semifinale) de Il cantante mascherato 2022, la terza edizione del programma condotto da Milly Carlucci che vede diversi vip cimentarsi in prove canore nascosti da particolari maschere. Il meccanismo del programma anche quest’anno resterà pressoché lo stesso, ci saranno ben 12 concorrenti, che indosseranno 12 maschere e dopo le loro esibizioni, il pubblico e la giuria cercheranno di indovinare l’identità del cantante. Anche quest’anno ci sarà una manche in cui, in una delle sei puntate previste, le maschere canteranno insieme ad altri cantanti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Anche stasera vedremo le sfide fra le maschere ancora in gioco, arricchite dalla presenza di alcuni cantanti e ospiti. La puntata di venerdì 25 marzo è la seconda semifinale di questa edizione. Inizialmente infatti erano previste sei puntate, poi la rete ha deciso di aggiungerne una settima, per cui la finale de Il Cantante mascherato 2022 andrà in scena il 1 aprile. Le maschere ancora in gara duetteranno con alcuni big della musica italiana, vale a dire Albano e Gigi D’Alessio. In più impegnata in un duetto sarà anche Arisa, una dei giudici del programma insieme a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Non mancheranno colpi di scena e nuovi svelamenti anche in questa semifinale. La finale è fissata per venerdì 1 aprile.

“Dietro una maschera, c’è un lavoro di mesi – ha dichiarato Milly Carlucci, come riportato da TvBlog –. Ci siamo rivolti a professionisti del cosplay, un fenomeno già noto a livello internazionale, arrivato anche in Italia. Abbiamo contattato ditte che sanno fare questo genere di cose. L’artigianato che portiamo in tv è tutto italiano. Abbiamo cercato di alleggerire le maschere, di renderle meno calde, per permettere ai protagonisti di respirare meglio”. “Questi i numeri delle maschere: 150 milioni di dischi venduti, 120 film, 3 vittorie di Sanremo, più di 300 programmi, circa 70 fiction, circa 20 spettacoli teatrali e 15 libri pubblicati”.

Maschere e giudici

Quali sono le maschere de Il cantante mascherato 2022? Eccole:

Drago

Medusa

Pinguino

SoleLuna

Pastore Maremmano

Aquila

Gallina

Camaleonte

Volpe

Cavalluccio marino

Lumaca

Pesce rosso

Novità per quanto riguarda il cast, in particolare i giudici, de Il cantante mascherato 2022: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo sono stati confermati. New entry Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Streaming e tv

Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le varie puntate dopo la messa in onda.