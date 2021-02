Il cantante mascherato 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il cantante mascherato, lo show che ha stregato il pubblico televisivo e quello social in tutto il mondo. Il talent, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede alla conduzione Milly Carlucci. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Dove vedere la quarta puntata de Il cantante mascherato in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quarta puntata del programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Il cantante mascherato 2021 streaming e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il cantante mascherato 2021, ma quante puntate sono previste per lo show? In tutto saranno cinque. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: venerdì 29 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 5 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 12 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 19 febbraio 2021 OGGI

Quinta puntata: venerdì 26 febbraio 2021

