Il cantante mascherato 2021, il cast dello show: dai giudici al “caso” ballerini

Chi è presente nel cast dello show Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1? Al programma, condotto da Milly Carlucci, prendono parte tanti altri artisti. In primis le maschere (concorrenti) e la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Nel cast poi un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Le coreografie de Il cantante mascherato, anche in questa seconda edizione, sono state affidate a Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le Stelle.

Ballerini che hanno creato più di qualche apprensione alla conduttrice de Il cantante mascherato 2021. Poche ore prima della messa in onda della prima puntata Milly Carlucci ha pubblicato sui social un video dicendo: “Si è consumato un dramma!”. A meno di 24 ore dalla prima puntata de Il Cantante mascherato un bambino del corpo di ballo è risultato positivo al Covid. “Una nottata terribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo – ha raccontato -. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare. Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera (29 gennaio, prima puntata) arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato.​ Correte a salvarmi! Sarà un gemellaggio tra il Cantante Mascherato e Ballando”. Gemellaggio che durerà fino alla seconda puntata. Poi si vedrà.

