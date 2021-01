Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la prima puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Anticipazioni

Stasera, in occasione della prima puntata, conosceremo – ovviamente – le nove maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto che si esibiranno davanti ai giudici, agli investitori e al pubblico da casa. Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

Cambio di programma invece per quanto riguarda i ballerini. A pochissime ore dalla prima puntata Milly Carlucci ha infatti svelato che “si è consumato un dramma!”. Ma cosa è successo? Nelle scorse ore un bambino del corpo di ballo è risultato positivo al Covid. “Una nottata terribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo – ha raccontato il giorno dopo la conduttrice -. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare. Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera (29 gennaio, prima puntata) arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato.​ Correte a salvarmi! Sarà un gemellaggio tra il Cantante Mascherato e Ballando”.

Regolamento

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prima puntata de Il cantante mascherato 2021, ma vediamo il regolamento. I cinque giudici, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), dovranno giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara su Rai 1. E, contestualmente, via al tentativo di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

