Il campione: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Quante puntate sono previste per Il campione, il film in onda stasera su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film, tutto andrà in onda in un’unica serata. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista per oggi, lunedì 12 dicembre 2022, dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse). Dove vedere Il campione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il campione, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrea Carpenzano: Christian Ferro

Stefano Accorsi: Valerio Fioretti

Ludovica Martino: Alessia

Mario Sgueglia: Nico

Camilla Semino Favro: Paola

Yuliia Sobol: Sylvie

Anita Caprioli: Cecilia

Massimo Popolizio: Tito

Sergio Romano: Enzo

Gabriel Montesi: Mauretto

Giorgio Ridarelli: Lele

Mariano Coletti: Jason

Christian Ferro è un calciatore della Roma, fuoriclasse che al talento mostrato in campo alterna una vita privata piena di bagordi ed eccessi. A seguito dell’ennesima bravata, un furto di vestiti al centro commerciale, la società pretende che il ragazzo metta la testa a posto. Tito, il presidente della Roma, incarica i propri sottoposti di selezionare quindi un professore che lo aiuti a conseguire la maturità da privatista. Tra i vari candidati Tito resta colpito da Valerio Fioretti, un insegnante che ha perso la cattedra e non segue il calcio, quindi non conosce il calciatore.