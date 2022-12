Il campione: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il campione, film italiano del 2019 diretto da Leonardo D’Agostini, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. Nel cast Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christian Ferro è un calciatore della Roma, fuoriclasse che al talento mostrato in campo alterna una vita privata piena di bagordi ed eccessi. A seguito dell’ennesima bravata, un furto di vestiti al centro commerciale, la società pretende che il ragazzo metta la testa a posto. Tito, il presidente della Roma, incarica i propri sottoposti di selezionare quindi un professore che lo aiuti a conseguire la maturità da privatista. Tra i vari candidati Tito resta colpito da Valerio Fioretti, un insegnante che ha perso la cattedra e non segue il calcio, quindi non conosce il calciatore. Tito vuole che sia Valerio il precettore di Christian, convincendolo ad accettare l’incarico con un lauto stipendio e l’obbligo che il percorso del ragazzo non subisca interruzioni fino all’esame di Stato. All’inizio Christian fatica a memorizzare le informazioni storiche ed è continuamente distratto dalla pletora di persone che lo circondano. La prima prova è un fallimento, con Christian che consegna il foglio in bianco, e Valerio riceve già un ultimatum di fargliela ripetere con successo la settimana seguente. Tito decide anche di punire Christian, mandandolo in tribuna nell’atteso derby contro la Lazio. Dopo aver assistito a una lezione di tattica dell’allenatore della Roma, a Valerio viene un’illuminazione per insegnare gli eventi della prima guerra mondiale a Christian, spiegando gli eventi causali con gli schemi calcistici. Il nuovo metodo di Valerio unito alla voglia di riconquistare il posto in squadra portano Christian a passare la prova con un ottimo 8/10. La ritrovata serenità si riflette sulle prestazioni in campo ed è dovuta anche al fatto di aver conosciuto Alessia, studentessa di medicina, una persona umile proveniente dalla periferia romana e lontana dallo stereotipo delle ragazze viziate che gli cadono ai piedi. Ferro entra sempre più in confidenza con Valerio, intuendo che lo schivo professore nasconde un dolore non del tutto superato. La morte prematura del figlio lo ha condotto sulla strada dell’alcolismo, facendogli perdere il lavoro e la moglie Cecilia, con cui è rimasto in pessimi rapporti. Il giovane sceglie di aprirsi con Valerio, rivelandogli che anche lui ha dovuto subire il pesante lutto della perdita della madre, l’unica persona a credere nelle sue capacità calcistiche. Valerio convince Christian a sbarazzarsi di tutte le futilità che gli hanno impedito di diventare una persona responsabile, liberandosi della petulante fidanzata e di amici che non vogliono il suo bene e gli stanno accanto solamente per interesse. Christian si avvicina a grandi passi verso la maturità, ma il ritorno in città del padre rischia di destabilizzarlo. Christian ricade nei vecchi vizi, facendosi espellere per rissa durante una partita e inducendo la Roma a venderlo agli inglesi del Chelsea, monetizzando subito la sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero. Il Campione racconta una storia vera? La risposta è no. Ma prende ispirazione da tante storie di giovani calciatori italiani e non.

Il campione: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il campione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrea Carpenzano: Christian Ferro

Stefano Accorsi: Valerio Fioretti

Ludovica Martino: Alessia

Mario Sgueglia: Nico

Camilla Semino Favro: Paola

Yuliia Sobol: Sylvie

Anita Caprioli: Cecilia

Massimo Popolizio: Tito

Sergio Romano: Enzo

Gabriel Montesi: Mauretto

Giorgio Ridarelli: Lele

Mariano Coletti: Jason

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il campione? Ve lo diciamo subito: essendo un film, tutto andrà in onda in un’unica serata. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista per oggi, lunedì 12 dicembre 2022, dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Il campione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.