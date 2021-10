Il Cacciatore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 27 ottobre

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata de Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Trama seconda puntata

Nell’episodio “Discendenza” l’arresto del boss Vito Vitale dona a Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, un breve periodo di serenità, ma il magistrato torna presto a rinchiudersi nel bunker, ossessionato dall’indagine segreta su Aglieri e Provenzano. A seguire, in “Quello che sei disposto a perdere”, Saverio ha trovato la forza per lasciare il bunker della procura. La sfida più difficile, però, la deve affrontare quando Giada gli affida Carlotta per qualche giorno. Barcamenandosi in un delicato equilibrio tra lavoro e vita familiare, Saverio riesce comunque a portare a casa un grande risultato: ha scoperto che “il Biondo” sarà presente ad un ricevimento contro la mafia. All’evento è stato invitato anche Elia, che lavora come infiltrato per individuare il loro obiettivo.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il Cacciatore 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: