Il cacciatore 3 si farà? Cosa si sa della terza stagione della serie tv

Mercoledì 11 marzo 2020 è andata in onda, in prima serata su Rai 2, l’ultima puntata de Il cacciatore 2, popolare serie tv basata sul libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella che racconta la storia vera del pm Saverio Barone, magistrato del pool antimafia di Palermo. La fiction, con protagonisti Francesco Montanari ed Edoardo Pesce, ha dunque visto il suo epilogo dopo quattro puntate e quattro prime serate sulla rete di Viale Mazzini. I fan si stanno dunque già domandando se la storia, che vede il pool di magistrati impegnati per cercare di catturare tutti gli esponenti di Cosa Nostra fino al vertice, rappresentato da Bernardo Provenzano, prosegue o termina con questa seconda stagione. La domanda è: Il cacciatore 3 si farà? Ci sarà una terza stagione della serie tv?

Nell’ultima puntata, composta come sempre di due episodi, L’anno del dragone e Un tesoro, abbiamo visto consumarsi la strage di Capaci e, proprio in quel giorno, un primo “finto” pentimento di Giovanni Brusca, a cui ne seguirà uno più vero e che aiuterà Saverio e Francesca a mettersi sulla giusta pista per catturare il vertice di Cosa Nostra.

Per quanto riguarda la terza stagione de Il cacciatore, al momento non esistono né conferme né smentite e, a vedere il finale della serie, le vicende del pm Barone non sembrerebbero avere un proseguimento. Eppure alcune indiscrezioni, invece, raccontano che i nuovi episodi sono già in fase di sviluppo. Rimaniamo, dunque, in attesa di conferme da parte di Rai 2 o di qualche membro del cast della fiction.

