Il cacciatore 2: le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie su Rai 2

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata de Il cacciatore 2, la popolare serie tv tratta dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella che racconta la storia vera del pm Saverio Barone, magistrato del pool antimafia di Palermo. La fiction vede nel cast grandi attori, tra cui, come protagonisti nei panni del pm e del boss Giovanni Brusca, Francesco Montanari ed Edoardo Pesce. Ma cosa succede nell’ultima puntata di stasera? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Il cacciatore 2: trama, cast, anticipazioni e streaming della seconda stagione della serie di Rai 2

La trama dell’ultima puntata

L’ultima puntata de Il Cacciatore è composta, come per le precedenti, di due episodi. Nel primo, intitolato L’anno del dragone, vediamo consumarsi la strage di Capaci e, proprio quel giorno, Giovanni Brusca deciderà di pentirsi, consegnandosi ai magistrati, i quali non potranno far altro che ascoltarlo e cercare di ottenere alcune confessioni e altri nomi offrendo al boss mafioso degli sconti di pena.

Il Cacciatore 2: la trama della seconda stagione della serie di Rai 2

Brusca però, nel frattempo, ha un piano: quello di confondere i magistrati e vanificare, con false informazioni o ininfluenti, anni e anni di indagini. Ci vorrà ben poco perché i pm si accorgano che il boss sta raccontando una serie di bugie, a cui supporto ha anche lasciato una serie di finte prove prima di costituirsi. Saverio, nel frattempo, si rifugia tra le braccia di Giada, senza accorgersi che lei si è però allontanata. I magistrati cercheranno di ottenere quello che vogliono facendo leva sugli affetti di Brusca, mentre nel frattempo gli altri componenti della cosca mafiosa giurano la loro vendetta contro i pm.

Nel secondo episodio dell’ultima puntata, dal titolo Un tesoro, Enzo metterà alle strette suo fratello Giovanni, e lui deciderà di pentirsi, finalmente, facendo ai magistrati il nome del vivandiere di Bernardo Provenzano. Così Saverio e Francesca vedono riaccendersi la speranza di catturare il vertice di Cosa Nostra ma, per la fretta di farlo, compiono un passo falso. Giada, nel frattempo, sempre più indecisa su Saverio.

Potrebbero interessarti Ricchi di fantasia: trama, cast e curiosità sul film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli “Molti giovani malati”. Il giornalista Giorgino piange in diretta durante il tg: “Scusate” Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2020

Appuntamento con l’ultima puntata de Il Cacciatore 2 stasera, 11 marzo 2020, su Rai 2 dalle 21.20.