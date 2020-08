Il burbero: trama, cast e streaming del film con Adriano Celentano

Questa sera, venerdì 21 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre) va in onda Il burbero, film del 1986, diretto dai registi Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mary Cimino, un’avvenente cameriera italoamericana che lavora a New York. Un giorno riceve una telefonata da Firenze dal neomarito Giulio Machiavelli, che la invita a raggiungerlo poiché è diventato molto ricco in seguito a un grosso affare. La giovane vuole partire subito, ma ha problemi con l’aereo, poiché non ci sono più posti. Ma tanto insiste che riesce a farsi cedere un posto da un burbero e misogino avvocato fiorentino, Tito Torrisi. Mary raggiunge così Firenze, ma l’attende una sgradita sorpresa: suo marito non è lì ad attenderla, anzi quando lei lo vede, lui fa finta di non riconoscerla. Sola in una città sconosciuta, non le resta che rivolgersi all’avvocato Torrisi, al quale per sbaglio ha preso la valigia…

Il burbero: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il burbero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Tito Torrisi

Debra Feuer: Mary Cimino

Jean Sorel: Giulio Machiavelli

Angela Finocchiaro: Emilia, la segretaria

Mattia Sbragia: capo malavitoso

Peppe Lanzetta: malavitoso con i capelli lunghi

Percy Hogan: malavitoso di colore

Franco Diogene: controllore del treno

Enzo De Toma: metronotte

Francesco Scali: custode dell’obitorio

Iaia Forte: ragazza aggredita nello sceneggiato

Michela Albanese: personale check-in all’aeroporto di New York

Streaming tv

Dove vedere Il burbero in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 21 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

