Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il buono, il brutto, il cattivo, film del 1966 diretto da Sergio Leone. Tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza del fortunato genere spaghetti western. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Il film è ambientato nel 1862. Negli Stati Uniti infuria la guerra di secessione tra la Confederazione sudista e l’Unione nordista. Il bandito Tuco Ramírez (il “brutto”), braccato da cacciatori di taglie per omicidio, è catturato da uno di essi (il “buono”) e consegnato alla giustizia. Durante l’esecuzione della condanna a morte, lo sconosciuto cacciatore di taglie (che prima lo aveva catturato) riappare armato di fucile, spara e recide il cappio al collo di Tuco, liberandolo e mettendolo in salvo dall’impiccagione. I due uomini si accordano per ripetere il trucco, rivelandosi soci. Ma improvvisamente il Biondo (così Tuco chiama il compare), rompe il patto e abbandona il socio nel deserto, appiedato e legato. Un terzo uomo ha assistito alla beffa delle impiccagioni fallite: è il sicario Sentenza (il “cattivo”) che, venuto a sapere, prima di ucciderli, dagli ex-soldati confederati Stevens e Baker di una misteriosa cassa piena di dollari, si mette alla ricerca del loro compare Jackson, ora noto come Bill Carson, colui che ha sottratto la cassa e l’ha nascosta…

Il buono, il brutto, il cattivo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il buono, il brutto, il cattivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: il Biondo

Eli Wallach: Tuco Ramírez

Lee Van Cleef: Sentenza

Aldo Giuffré: il capitano nordista

Mario Brega: il caporale Wallace

Luigi Pistilli: Pablo Ramírez

Rada Rassimov: María

Enzo Petito: l’armaiolo

Claudio Scarchilli: un peon messicano

Antonio Casas (non accreditato): Stevens

Livio Lorenzon: Baker

Antonio Casale: Jackson / Bill Carson

Sandro Scarchilli: un uomo di Sentenza

Benito Stefanelli: un uomo di Sentenza

Angelo Novi: un monaco

Streaming e tv

Dove vedere Il buono, il brutto, il cattivo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

