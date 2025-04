Il Borgo dei Borghi 2025: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming

Questa sera, domenica 20 aprile 2025 (Pasqua), alle ore 20,55 su Rai 3 va in onda Il Borgo dei Borghi 2025, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. Al timone della gara, ancora una volta, Camila Raznovich.

Giudici

La giuria del programma Il Borgo dei Borghi 2025 è composta da 3 noti personaggi che affiancheranno il pubblico nelle votazioni. I giurati parteciperanno alla votazione finale e saranno protagonisti della prima serata del Borgo dei Borghi. La classifica riporterà il voto del pubblico ed il giudizio espresso dai giudici secondo un criterio stabilito dal regolamento.

Il Borgo dei Borghi 2025: quali sono i borghi in gara

Ma quali soni i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2025? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono:

VALLE D’AOSTA: NUS

PIEMONTE: AGLIÈ

LIGURIA: DEIVA MARINA

LOMBARDIA: CORENNO PLINIO

TRENTINO ALTO-ADIGE: ALA

FRIULI-VENEZIA GIULIA: GRADO

VENETO: LAZISE

EMILIA-ROMAGNA: MONTECHIARUGOLO

TOSCANA: SCARPERIA

MARCHE: SIROLO

UMBRIA: SAN GEMINI

LAZIO: VIGNANELLO

ABRUZZO: PENNE

MOLISE: AGNONE

CAMPANIA: MAIORI

PUGLIA: ISCHITELLA

BASILICATA: MONTALBANO JONICO

CALABRIA: AIETA

SICILIA: MILITELLO IN VAL DI CATANIA

SARDEGNA: BUGGERRU

Regolamento: come si vota

Ma come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2025? Qual è il regolamento? Il voto potrà essere effettuato sul sito di RaiPlay (www.raiplay.it/borgodeiborghi) nelle quali il pubblico potrà esprimere le sue preferenze dalle ore 19.00 del giorno 23 marzo 2025 alle ore 23.59 GMT del 06 aprile 2025. Al termine delle settimane di voto, lo stesso verrà dichiarato chiuso.

Streaming e tv

Dove vedere Il Borgo dei Borghi 2025 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 20 aprile 2025 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.