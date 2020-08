Il bisbetico domato: trama, cast e streaming del film

Stasera, 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il bisbetico domato, film del 1980 scritto e diretto da Castellano e Pipolo. L’opera è un’allegra rivisitazione della commedia La bisbetica domata di William Shakespeare e vede nel cast Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Trama

Elia (Adriano Celentano) è un agricoltore che vive in isolamento nell’immaginario paesino di Rovignano, nei pressi di Voghera. Decisamente asociale, non ama né la città né la compagnia (tranne le confessioni con don Cirillo), ma soprattutto è infastidito dalla presenza delle donne, che vede come disturbatrici della pace agreste. Mamy, la governante, è l’unica figura femminile ammessa nella sua fattoria e nel tentativo di renderlo meno irascibile ha fatto i salti mortali per farlo fidanzare, ma inutilmente, perché lo scorbutico Elia dimostra di andare d’accordo soltanto con gli animali, ai quali si sente vicino in spirito. Una sera, durante un temporale, la bella Lisa (Ornella Muti) subisce un guasto all’automobile proprio da quelle parti e chiede ospitalità alla fattoria del misantropo, dove avrà modo di sperimentare i suoi modi da villano. Con il tempo però la ragazza scoprirà di essere innamorata del rozzo campagnolo, arrivando persino a tradire il fidanzato Vittorio e a litigare con l’amica Renata, che tenterà scherzosamente di sedurre Elia.

Il bisbetico domato: cast

Abbiamo visto la trama de Il bisbetico domato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Elia Codogno

Ornella Muti: Lisa Silvestri

Edith Peters del trio The Peters Sisters: Mamy, la domestica

Pippo Santonastaso: Don Cirillo

Jimmy il Fenomeno: Michele, un contadino

Milly Carlucci: Renata, amica di Lisa

Nicola De Buono: Vittorio, fidanzato di Lisa

Marco Columbro: l’autista che dà un passaggio a Elia e Lisa

Guido Spadea: il ragioniere

Sandro Ghiani: il benzinaio

Gianna Coletti: la spasimante di Elia

Enzo De Toma: Ernesto, conoscente di Elia

Raf Di Sipio: il sommelier del ristorante

Gianni Franco: un conoscente di Elia al bar

Maurizio Fardo: il barista

Massimo Mirani: il giornalista

Streaming e tv

Dove vedere Il bisbetico domato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 17 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

