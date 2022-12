I Soliti Ignoti – Speciale Telethon: ospiti, orario, come donare e streaming

Stasera, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1, in diretta dal Teatro Delle Vittorie, va in onda I Soliti Ignoti – Speciale Telethon, il programma condotto da Amadeus chiuderà la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con personaggi famosi in studio come concorrenti d’eccezione. La vincita dei giocatori Vip sarà interamente devoluta a Telethon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Gli ospiti

Quali saranno gli ospiti de I Soliti Ignoti – Speciale Telethon in onda stasera, 18 dicembre, su Rai 1? Al programma prenderanno parte tanti artisti da Christian De Sica a Massimiliano Gallo. Passando per Bruno Vespa e Luca Argentero. Ma vediamoli tutti:

Christian De Sica

Frank Matano

Luca Argentero

Serena Rossi

Bruno Vespa

Massimiliano Gallo

Cosa accadrà con questi ospiti? In studio, vista la loro simpatia e bravura, potrà davvero succedere di tutto. In primis, però, insieme ad Amadeus, tutti loro dovranno impegnarsi a giocare al meglio per devolvere in beneficenza la somma più alta possibile e oltretutto continuare a lanciare appelli al pubblico a casa affinché non manchino nemmeno le attesissime donazioni. De Sica potrà poi parlare del suo nuovo progetto su Netflix, Luca Argentero e Bruno Vespa, invece, potranno parlare del loro futuro in Rai così come la bellissima e bravissima Serena Rossi, protagonista di numerose fiction di successo.

I Soliti Ignoti – Speciale Telethon: come donare

Come fare per donare per Telethon 2022 durante I Soliti Ignoti – Speciale Telethon? Torna la Maratona di Telethon, che da tanti anni porta avanti la ricerca contro le malattie rare. La Rai, come da tradizione, sostiene la ricerca con una settimana di Maratona. Tutti i principali programmi del servizio pubblico seguiranno la Maratona e invoglieranno tutti a contribuire. Ma come fare per donare a Telethon 2022? Qual è il numero per mandare un sms o chiamare da rete fissa? Fino al 31 dicembre 2022 è possibile donare al 45510, l’sms solidale. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 o 10 euro) e da TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro).

Streaming e tv

Dove vedere I Soliti Ignoti – Speciale Telethon in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 18 dicembre 2022 – alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.