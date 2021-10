I Simpson – La Paura fa novanta: lo speciale Halloween in prima serata su Italia 1

I Simpson in prima serata su Italia 1 questa sera, sabato 30 ottobre 2021, dalle 21.20 per lo speciale Halloween, nella sera di vigilia della festa americana che ormai da anni spopola anche in Italia. Per l’occasione, verranno trasmessi ben nove episodi in prima serata, della serie La paura fa novanta, vale a dire quelle puntate del popolare cartone dedicato ad Halloween. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama.

Anticipazioni

I nove episodi dei Simpson in onda nello speciale Halloween di stasera su Italia 1 fanno parte del consueto appuntamento “horror” della serie, chiamato La paura fa novanta. Italia 1 inoltre ha iniziato a trasmettere la 32esima stagione con i primi nove episodi dal 27 settembre al 6 ottobre, ma poi è stata interrotta senza spiegazione. Al suo posto, la rete Mediaset ha iniziato a riproporre delle repliche della popolare serie animata. La stagione 32 de I Simpson su Italia 1 tornerà in occasione dello speciale Halloween, in onda il 30 ottobre 2021 in prima serata dalle 21.20.

Centrale il XXXI capitolo della saga, in prima visione assoluta: Treehouse of Horror è composto da quattro parti. Una breve introduzione è dedicata alle elezioni presidenziali 2020 degli Stati Uniti. A seguire, i tre consueti episodi: Elezioni 2020: durante il giorno delle elezioni, tutti votano per il prossimo presidente degli Stati Uniti, tranne Homer. Due mesi dopo, in occasione dell’Inauguration Day 2021, l’intera città di Springfield è nel caos, mentre Homer si rilassa beatamente. Toy Gory: Bart viene incornato per vendetta dai suoi stessi giocattoli, per essere stati trattati così male. Into the Homerverse: Homer, per errore, scambia una macchina della centrale nucleare per un distributore automatico: inserita la moneta si moltiplica in più versioni, diverse, di sé stesso… Be Nine, Rewind: in occasione del nono compleanno, Lisa rimane bloccata in un loop temporale in cui muore ogni volta.

Successivamente, la programmazione de I Simpson su Italia 1 dovrebbe riprendere in maniera regolare il 6 novembre a un orario speciale, ossia in prima serata per una maratona di cinque episodi, dal 32×12 al 32×15 e poi il 32×17. L’episodio 32×16 è anche il 700° della serie e al momento non andrà in onda in Italia. Restano inediti anche gli episodi natalizi 32×10 e 32×11, che forse saranno trasmessi durante le vacanze di Natale. Gli ultimi cinque appuntamenti della trentaduesima stagione, si legge su Optimagazine, potrebbero andare in onda durante il mese di novembre, probabilmente nella normale messa in onda pomeridiana.

Streaming e tv

Dove vedere i Simpson – Speciale Halloween in diretta tv e in streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il cartone animato va in onda stasera – sabato 30 ottobre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente i Simpson sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.