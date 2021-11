I Simpson: la trama degli episodi in onda stasera, 20 novembre

Stasera, sabato 20 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 vanno in onda I Simpson con una maratona di cinque episodi, tra cui alcuni in prima visione tratti dalla 32esima stagione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e le anticipazioni.

Trama

Si comincia con l’episodio 32×18 dal titolo Sogno di un Natale di mezza estate. Mary lavora per una casa di produzione TV e per ottenere la promozione, deve andare a Springfield a risolvere alcune grane di un film di Natale.

La trama dell’episodio 32×16, in prima visione, dal titolo Natale di redenzione. Marge racconta una storia di Natale su Homer, accaduta sei anni prima: Homer ne ha combinata una di troppo ed è stato cacciato di casa.

La trama dell’episodio 31×10 dal titolo Bobby fa freddo fuori. Cinque settimane prima di Natale, Lenny ordina online il suo regalo di Natale. Due giorni dopo UPS lo consegna, ma qualcuno lo ruba immediatamente. Lavorando come guardiano del faro, Telespalla Bob riceve la visita di Cassandra Patterson, una vicina. Lei gli dice di averlo menzionato in città, e Bob, quando due uomini lo cercano, crede sia la polizia, ma questi gli offrono un lavoro al villaggio di Babbo Natale di Springfield come Babbo Natale. Nel frattempo, sempre più persone vengono derubate dei loro regali consegnati. I Simpson visitano il villaggio di Babbo Natale, Bart salta la fila per vedere Babbo Natale e si rende conto che in realtà è Telespalla Bob. Bob cerca di strangolarlo, ma non ci riesce perché si rifiuta di rompere il personaggio.

La trama dell’episodio 30×10 dal titolo È la trentesima stagione. Marge, sconsolata per non essere riuscita ad acquistare nulla durante il Black Friday, progetta di salvare comunque il Natale. Homer, Bart e Lisa cercano così di sorprenderla con un viaggio in un resort della Florida.

La trama dell’episodio 28×10 dal titolo Merry Krustmas. Sia il Reverendo Lovejoy che Krusty il Clown hanno una crisi esistenziale. Il Reverendo perde fedeli di domenica in domenica e viene esortato dal suo superiore a incrementare il suo gregge dandosi alla conversione di alcune “pecorelle smarrite” di Springfield. Krusty, ebreo, scopre di non essere un buon padre per la sua piccola Sophie, cristiana, che trascorre con lui le feste di Natale ed entra in crisi. La strada del Clown e quella del Reverendo s’incrociano. Krusty decide di convertirsi al cristianesimo ma proprio durante l’evento cruciale per la conversione, il battesimo, il clown viene spazzato via dalla corrente del fiume ed entra in una dimensione dove incontra suo padre defunto, il rabbino Hyman Krustofsky, il quale gli spiega che essere un buon padre non ha nulla a che vedere con la religione. Gli confida la regola numero uno per essere buoni genitori: mettere i figli prima di se stessi.

Streaming e tv

Dove vedere I Simpson in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda stasera – 20 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.