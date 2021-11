I Simpson: la trama degli episodi in onda stasera, 6 novembre

Stasera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 vanno in onda I Simpson con una maratona di cinque episodi: dal 32×12 al 32×15 e poi il 32×17. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trama dell’episodio 32×12 dal titolo La regina del diario: Flanders fa una vendita di oggetti che non vuole più, e Bart fra questi trova il diario della maestra Caprapall.

La trama dell’episodio 32×13 dal titolo Un rotolo per amico: Bart scopre l’esistenza di un esclusivo golf club nel centro di Springfield e comincia a lavorare come caddy, con l’obiettivo di fare piu’ soldi possibile con le mance.

La trama dell’episodio 3×14 dal titolo Un bifolco fra le stelle: Homer finisce in prigione, dove incontra Cletus. Sentendolo cantare, decide di diventare il suo manager.

La trama dell’episodio 32×15 dal titolo Ma i pizza-bot sognano chitarre elettriche?: Un trauma adolescenziale di Homer riemerge quando Lisa e Bart vanno a una festa nel locale dove Homer era stato privato della band di robot.

La trama dell’episodio 32×17 dal titolo Amanti grezzi: Mentre partecipa a una gita di istruzione su una corazzata con Lisa e Bart, Marge viene rapita assieme a Sarah Winchester da due criminali, ex complici di quest’ultima.

L’episodio 32×16 è anche il 700esimo della serie – per ora – non andranno in onda in Italia. Restano inediti anche gli episodi natalizi 32×10 e 32×11, che forse saranno trasmessi durante le vacanze di Natale. Gli ultimi cinque appuntamenti della trentaduesima stagione potrebbero andare in onda durante il mese di novembre, probabilmente nella normale messa in onda pomeridiana.

Streaming e tv

Dove vedere I Simpson in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda stasera – 6 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.