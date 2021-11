I Simpson: la trama degli episodi in onda stasera, 13 novembre

Stasera, sabato 13 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 vanno in onda I Simpson con una maratona di cinque episodi, tutti in prima visione e tratti dalla 32esima stagione: dal 32×18 al 32×22. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e le anticipazioni.

Trama

La trama dell’episodio 32×18 dal titolo Re degli hamburger: Il signor Burns vuole essere amato da tutti, per cui decide di mettere sul mercato degli hamburger vegani, in modo da evitare le emissioni di CO2.

La trama dell’episodio 32×19 dal titolo Panico sulle strade di Springfield: Al controllo annuale col dottor Hibbert, Homer scopre di avere dei livelli di testosterone bassi e vede una pubblicità di un pick-up da “veri uomini”.

La trama dell’episodio 32×20 dal titolo È pace tra Marge e Lisa: I Simpson vanno in un negozio di magia, dove vengono letti loro i tarocchi: si scopre che dopo il liceo, Lisa entrerà in crisi e non vorrà più andare al college.

La trama dell’episodio 32×21 dal titolo Operazione G.R.A.M.P.A.: Terrance è una spia inglese che da cinquant’anni dà la caccia a una fantomatica spia, “Volpe Grigia” e crede che si tratti di nonno Abe.

La trama dell’episodio 32×22 dal titolo L’ultimo barista: Homer porta alla taverna di Boe una tequila speciale. Per l’occasione, gli amici costringono il barista a bere e Boe si ubriaca.

Streaming e tv

Dove vedere I Simpson in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda stasera – 13 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.