I pinguini di Madagascar: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, 22 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I pinguini di Madagascar, film d’animazione del 2014 diretto da Eric Darnell e Simon J. Smith. La pellicola è uno spin-off della serie di Madagascar e segue gli eventi di Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Polo sud. I fratelli pinguini orfani, ancora pulcini, Skipper, Kowalski e Rico si allontanano dal loro branco per salvare un uovo da delle foche leopardo affamate. Pochi minuti dopo esce il piccolo pulcino Soldato: i quattro piccoli, stanchi del freddo eterno e di non avere genitori, abbandonano l’Antartide e partono per l’oceano a bordo di un iceberg, alla ricerca di un altro luogo dove essere sfamati. Anni dopo, a seguito degli eventi del terzo film, i quattro pinguini adulti, stanchi della vita del circo, decidono di andarsene. Ormai sono diventati una squadra molto ben organizzata ed entrano di nascosto a Fort Knox per mangiare degli snack al formaggio. Lì però vengono rapiti e portati a Venezia nel covo del dottor Octavius Tentacoli, in realtà un grosso polpo di nome Dave travestito da essere umano. Il polpo era stato molto amato allo zoo di Central Park, ma l’arrivo dei pinguini provocò l’abbandono del polpo e così l’animale è deciso a vendicarsi rapendo tutti i pinguini del mondo e, tramite un siero di sua invenzione, trasformarli tutti in mostri così da poter riottenere la gloria…

I pinguini di Madagascar: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de I pinguini di Madagascar, ma quali sono i personaggi e i loro doppiatori? Ecco l’elenco completo:

DOPPIATORI ORIGINALI

Tom McGrath: Skipper

Christopher Knights: Soldato

Chris Miller: Kowalski

Conrad Vernon: Rico

John Malkovich: Dave / Dottor Octavius Tentacoli

Benedict Cumberbatch: Segreto

Peter Stormare: Caporale

Annet Mahendru: Eva

Ken Jeong: Miccia

Danny Jacobs: Re Julien

Andy Richter: Mortino

Billy Eichner: inviato tv

Sean Charmatz: grillo

Kelly Cooney: ragazzina

Werner Herzog: documentarista / voce narrante

DOPPIATORI ITALIANI

Luigi Ferraro: Skipper

Franco Mannella: Soldato

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Marco Mete: Dave / Dottor Octavius Tentacoli

Alberto Angrisano: Segreto

Paolo Buglioni: Caporale

Erica Necci: Eva

Raffaele Palmieri: Miccia

Oreste Baldini: Re Julien

Massimiliano Alto: Mortino

Dimitri Winter: inviato tv

Ivan Andreani: grillo

Elena Liberati: ragazzina

Streaming e tv

Dove vedere I pinguini di Madagascar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 22 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.