I perfetti innamorati: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda I perfetti innamorati, film del 2001 diretto da Joe Roth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lee Phillips è un pubblicitario di film con il compito di promuovere Time Over Time, un film in uscita con le star del cinema Gwen Harrison e Eddie Thomas. Il suo lavoro è complicato dall’eccentrico regista del film Hal Weidmann, che farà l’anteprima del film solo alla conferenza stampa ma, peggio ancora, Gwen ed Eddie, una volta “I fidanzatini d’America” e coppia nella vita e sul set, stanno attraversando una brutta separazione. I due si sono lasciati quando Gwen ha instaurato una relazione con Hector Gorgonzolas, un aitante e arrogante spagnolo incontrato sul set, e questo ha portato Eddie a un crollo emotivo. Lee decide che la cosa migliore per promuovere il film sia riunire la coppia.

I perfetti innamorati: il cast

Abbiamo visto la trama de I perfetti innamorati, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julia Roberts: Kathleen “Kiki” Harrison

Billy Crystal: Lee Phillips

Catherine Zeta-Jones: Gwen Harrison

John Cusack: Eddie Thomas

Hank Azaria: Hector Gorgonzolas

Stanley Tucci: Dave Kingman

Christopher Walken: Hal Weidmann

Alan Arkin: Guru

Seth Green: Danny Wax

Scot Zeller: Davis

Larry King: se stesso

Rainn Wilson: Dave O’Hanlon

Eric Balfour: guardia di sicurezza #1

Marty Belafsky: guardia di sicurezza #2

Byron Allen: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere I perfetti innamorati in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.