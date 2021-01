I Miserabili: trama e cast della seconda puntata in onda stasera su Rai 3

I Miserabili: trama e cast della seconda puntata

Questa sera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata de I Miserabili, la miniserie televisiva britannica del 2018, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Ma vediamo insieme trama e cast della seconda puntata (o parte) in onda stasera.

Jean Valijean, dopo essere nuovamente evaso di prigione, continua la ricerca disperata di Cosette per non infrangere la promessa fatta alla madre sul letto di morte. La bambina ha bisogno di un futuro migliore e sarà compito di Jean permettere che ciò avvenga. Perseverando, Jean Valijean riesce a trovare la piccola Cosette e a strapparla dalle crudeli braccia dei coniugi Thenardier. Purtroppo, l’ispettore Javert è costantemente alle sue calcagna e, di fatto, lo raggiunge in poco tempo, organizzando una serratissima caccia all’uomo per poterlo arrestare e buttare in gattabuia. Nella seconda puntata de I Miserabili vedremo poi Jean che, con un colpo di fortuna, trova rifugio in un convento di suore dove incontra Madre Badessa la quale, convinta dell’innocenza dell’uomo, decide di proteggere sia lui che Cosette. Passano gli anni e della bambina di un tempo resta soltanto il ricordo: Cosette ormai è cresciuta ed è stufa di vivere nella gabbia del convento, così convince il padre a trasferirsi finalmente in una vera e propria casa, un posto sicuro dove poter vivere in solitudine. Tornare alla civiltà significa nuovamente esporsi al rischio. A causa di uno sfortunato incontro, Jean sarà costretto a mettersi nuovamente in fuga.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata (o parte) de I Miserabili, ma qual è il cast? Ecco gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Dominic West: Jean Valjean

David Oyelowo: Javert

Lily Collins: Fantine Thibault

Adeel Akhtar: Monsieur Thénardier

Johnny Flynn: Felix Tholomyès

Henry Lloyd-Hughes: Col. Pontmercy

David Bradley: Monsieur Gillenormand

Derek Jacobi: vescovo Myriel

Ron Cook: commerciante di capelli e denti

Alan David: scrivano

Kathryn Hunter: Madame Victurnien

Olivia Colman: Madame Rosalie Thénardier

Enzo Cilenti: Rivette

Josh O’Connor: Marius Pontmercy

Ellie Bamber: Cosette

Erin Kellyman: Éponine Thénardier

Joseph Quinn: Enjolras

Donald Sumpter: Monsieur Mabeuf

Turlough Convery: Grantaire

Archie Madekwe: Courfeyrac

Streaming e diretta tv

Dove vedere la prima puntata (o parte) de I Miserabili in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro, gratis, dal 6 gennaio 2021 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione