I mercenari 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I mercenari 2 (The Expendables 2) è un film del 2012 diretto da Simon West. La pellicola, secondo capitolo della serie e sequel de I mercenari – The Expendables (2010), segna il ritorno alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni rispettivamente da The Cutter – Il trafficante di diamanti e The Kid & I. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I Mercenari salvano un ricco cinese prigioniero in Nepal, liberando anche Trench Mauser, che era arrivato prima di loro ma si era fatto catturare; fuggiti in aereo dopo una rocambolesca fuga grazie anche a Billy Timmons, un nuovo membro della squadra ex cecchino dell’esercito e soprannominato Billy the Kid per la giovane età rispetto agli altri, si vedono negare il permesso di atterrare in Cina, quindi Yin Yang si paracaduta con l’ostaggio, lasciando il gruppo e dicendo che probabilmente inizierà una nuova vita.

Tornati a casa, il gruppo festeggia in un bar, poi Barney a fine serata torna nel loro hangar; ad aspettarlo vicino all’aereo trova a sorpresa Church, furioso per essere stato preso in giro all’epoca degli eventi di Vilena. L’unico motivo per cui non li ha spediti a Guantanamo era aspettare un’occasione per servirsi di loro senza che potessero rifiutare, e quel giorno è arrivato. Church incarica così Barney di recuperare il contenuto di una cassaforte da un aereo precipitato nell’Est Europa.

Costretto ad accettare, Barney chiama a raccolta i suoi, escluso Yang, e a bordo del loro aereo i Mercenari raggiungono il luogo dello schianto nei Balcani accompagnati da Maggie Chan, un’esperta della CIA assegnatagli da Church, che li aiuterà ad aprire la cassaforte. Trovato l’aereo, recuperano a fatica il contenuto ed escono, ma qui vengono sorpresi da numerosi uomini armati fino ai denti, con Billy in ostaggio; il capo di questi chiede di scambiare il carico per Billy, ma alla fine uccide comunque il giovane usando il coltello sequestrato a Barney, per poi dileguarsi con un elicottero. I mercenari, distrutti, scavano una fossa per lui e decidono di vendicarlo, e facendo pressione su Maggie apprendono che il carico consisteva in una mappa di una miniera. Lì i militari dell’ex Unione Sovietica seppellirono 5 tonnellate di plutonio, adatto per fabbricare bombe atomiche, del valore di circa 5 milioni al chilo. Decollati, vengono raggiunti alla radio da Church, con cui Barney si sfoga mandandolo all’inferno. Maggie decide di restare con il gruppo per sdebitarsi fino a che Billy non sarà vendicato, e rivela l’identità dei paramilitari che li hanno attaccati, un gruppo di terroristi conosciuti come i Sang che spadroneggiano su quei territori tramite il controllo delle principali attività illegali del Paese.

I mercenari 2: il cast

Abbiamo visto la trama de I mercenari 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain

Chuck Norris: Booker

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Terry Crews: Hale Caesar

Randy Couture: Toll Road

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons

Scott Adkins: Hector

Yu Nan: Maggie Chan

Charisma Carpenter: Lacy

Amanda Ooms: Pilar

Nikolette Noel: Sophia

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.