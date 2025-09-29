Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

I mercenari 2: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
I mercenari 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I mercenari 2 (The Expendables 2) è un film del 2012 diretto da Simon West. La pellicola, secondo capitolo della serie e sequel de I mercenari – The Expendables (2010), segna il ritorno alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni rispettivamente da The Cutter – Il trafficante di diamanti e The Kid & I. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I Mercenari salvano un ricco cinese prigioniero in Nepal, liberando anche Trench Mauser, che era arrivato prima di loro ma si era fatto catturare; fuggiti in aereo dopo una rocambolesca fuga grazie anche a Billy Timmons, un nuovo membro della squadra ex cecchino dell’esercito e soprannominato Billy the Kid per la giovane età rispetto agli altri, si vedono negare il permesso di atterrare in Cina, quindi Yin Yang si paracaduta con l’ostaggio, lasciando il gruppo e dicendo che probabilmente inizierà una nuova vita.

Tornati a casa, il gruppo festeggia in un bar, poi Barney a fine serata torna nel loro hangar; ad aspettarlo vicino all’aereo trova a sorpresa Church, furioso per essere stato preso in giro all’epoca degli eventi di Vilena. L’unico motivo per cui non li ha spediti a Guantanamo era aspettare un’occasione per servirsi di loro senza che potessero rifiutare, e quel giorno è arrivato. Church incarica così Barney di recuperare il contenuto di una cassaforte da un aereo precipitato nell’Est Europa.

Costretto ad accettare, Barney chiama a raccolta i suoi, escluso Yang, e a bordo del loro aereo i Mercenari raggiungono il luogo dello schianto nei Balcani accompagnati da Maggie Chan, un’esperta della CIA assegnatagli da Church, che li aiuterà ad aprire la cassaforte. Trovato l’aereo, recuperano a fatica il contenuto ed escono, ma qui vengono sorpresi da numerosi uomini armati fino ai denti, con Billy in ostaggio; il capo di questi chiede di scambiare il carico per Billy, ma alla fine uccide comunque il giovane usando il coltello sequestrato a Barney, per poi dileguarsi con un elicottero. I mercenari, distrutti, scavano una fossa per lui e decidono di vendicarlo, e facendo pressione su Maggie apprendono che il carico consisteva in una mappa di una miniera. Lì i militari dell’ex Unione Sovietica seppellirono 5 tonnellate di plutonio, adatto per fabbricare bombe atomiche, del valore di circa 5 milioni al chilo. Decollati, vengono raggiunti alla radio da Church, con cui Barney si sfoga mandandolo all’inferno. Maggie decide di restare con il gruppo per sdebitarsi fino a che Billy non sarà vendicato, e rivela l’identità dei paramilitari che li hanno attaccati, un gruppo di terroristi conosciuti come i Sang che spadroneggiano su quei territori tramite il controllo delle principali attività illegali del Paese.

I mercenari 2: il cast

Abbiamo visto la trama de I mercenari 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sylvester Stallone: Barney Ross
  • Jason Statham: Lee Christmas
  • Jet Li: Yin Yang
  • Dolph Lundgren: Gunnar Jensen
  • Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain
  • Chuck Norris: Booker
  • Bruce Willis: Mr. Church
  • Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser
  • Terry Crews: Hale Caesar
  • Randy Couture: Toll Road
  • Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons
  • Scott Adkins: Hector
  • Yu Nan: Maggie Chan
  • Charisma Carpenter: Lacy
  • Amanda Ooms: Pilar
  • Nikolette Noel: Sophia

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca