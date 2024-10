I Leoni di Sicilia streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie

I Leoni di Sicilia è la serie in onda su Rai 1 questa sera, 1 ottobre 2024 in prima serata alle ore 21.30, con la quarta puntata. La serie, diretta da Paolo Genovese, è tratta dall’omonimo romanzo e ha già avuto grande successo su Disney+. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. Tra gli attori protagonisti Michele Riondino e Miriam Leone. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Ecco le informazioni.

In tv

Potete seguire I Leoni di Sicilia in diretta tv e in streaming su Rai 1 dalle ore 21.30 in prima serata. In tutto sono previste quattro puntate, con la messa in onda di due episodi per ogni serata.

I Leoni di Sicilia streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare la serie in diretta streaming su Rai Play, o in qualsiasi momento on demand. Anche disponibile per gli abbonati a Disney+.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per I Leoni di Sicilia? La serie è composta da otto episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 manderà in onda due episodi a serata, per cui sono previste in tutto quattro puntate. Vediamo insieme la programmazione completa.