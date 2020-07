Questa sera, giovedì 16 luglio 2020, in prima serata su Rete 4 dalle ore 21,30 va in onda il secondo appuntamento de I Legnanesi con La famiglia Colombo. Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, I Legnanesi appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l’uso dell’italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall’autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Luigi Campisi (Il Giovanni). Ma qual è la trama de La famiglia Colombo in onda oggi, 16 luglio, su Rete 4? Vediamolo insieme.

Trama

Il cortile de I Legnanesi è alle prese con la processione di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono di Milano. Durante i preparativi, La Mabilia s’invaghisce di uno strano individuo. Sarà vero amore? E come reagiranno La Teresa e Il Giovanni? Ritmo, battute esilaranti, situazioni grottesche e imprevedibili: ancora una volta I Legnanesi sanno emozionare facendo ripensare ai tempi che furono e riflettere su quelli di oggi.

I Legnanesi – La famiglia Colombo in streaming e tv

Dove vedere I Legnanesi con La famiglia Colombo in tv e live streaming? Lo spettacolo teatrale va in onda, come detto, oggi – giovedì 16 luglio 2020, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

