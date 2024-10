I fratelli Corsaro: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de I fratelli Corsaro, serie televisiva italiana diretta da Francesco Miccichè con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La serie è tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Fabrizio decide di intervistare la vittima di un grave errore giudiziario, ma quando si reca a casa sua scopre che questi è stato ucciso. I movimenti sospetti del giornalista lo trasformano nel principale indiziato per la morte di tale Palillo e così Fabrizio finisce in prigione. Toccherà a suo fratello Roberto aiutarlo, proprio in un momento in cui l’avvocato deve affrontare dei grandi cambiamenti e chiudere i conti con il passato.

Cast

Abbiamo visto la trama de I fratelli Corsaro, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: