Perché i Fatti vostri oggi non va in onda: il motivo | Mondiali Qatar 2022

Perché I Fatti vostri oggi non va in onda? Il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi lascia spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. La Rai infatti trasmette tutte e 64 le partite del torneo di calcio in diretta ed esclusiva. In particolare su Rai 2 andranno in onda le partite del mattino, con calcio d’inizio alle 11, alle 14 e alle 17. Per questo i Fatti vostri – che normalmente parte subito dopo le 11 – oggi e per tutta la durata di questa prima fase di qualificazione, non va in onda su Rai 2. Le partite serali delle 20 invece vengono trasmesse su Rai 1.

Quando torna

Il 22 novembre, prima giornata di sospensione della trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, alle 11 andrà in onda la partita Argentina-Arabia Saudita. Ma quando torna I fatti vostri? La trasmissione si fermerà per più di una settimana: “Torneremo in onda martedì 29 novembre”, ha annunciato Sottile. La scorsa settimana il programma aveva saltato due appuntamenti, per via di uno sciopero dei tecnici Rai indetto dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv.

