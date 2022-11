Mondiali Qatar 2022: le squadre qualificate

Quali sono le squadre qualificate ai Mondiali Qatar 2022? Saranno 32 le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali 2022. L’unica squadra qualificata di diritto è stato il Qatar in quanto Paese ospitante. Per il piccolo ma potente Stato mediorientale, si tratta della prima partecipazione assoluta. I restanti posti sono stati così suddivisi:

Asia – 4 posti + un accesso al playoff intercontinentale

Africa – 5 posti

Europa – 13 posti

Nord America – 3 posti + un accesso al playoff intercontinentale

Oceania – un accesso allo spareggio intercontinentale

Sud America – 4 posti + un accesso allo spareggio intercontinentale

Ma vediamo insieme tutte le squadre qualificate ai Mondiali Qatar 2022:

Qatar (paese ospitante)

Danimarca (Europa)

Germania (Europa)

Brasile (Sudamerica)

Francia (Europa)

Belgio (Europa)

Spagna (Europa)

Croazia (Europa)

Serbia (Europa)

Argentina (Sudamerica)

Svizzera (Europa)

Inghilterra (Europa)

Olanda (Europa)

Corea del Sud (Asia)

Iran (Asia)

Giappone (Asia)

Arabia Saudita (Asia)

Uruguay (Sudamerica)

Canada (Nordamerica)

Ecuador (Sudamerica)

Polonia (Europa)

Portogallo (Europa)

Camerun (Africa)

Marocco (Africa)

Tunisia (Africa)

Ghana (Africa)

Senegal (Africa)

Usa (Nordamerica)

Messico (Nordamerica)

Galles (Europa)

Costa Rica (Nordamerica)

Australia (Oceania)

Abbiamo visto le squadre qualificate ai Mondiali Qatar 2022, ma quali sono i gironi? Eccoli:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Stadi

Dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022 (qui sopra squadre e gironi)? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar (le cui partite andranno in onda sulla Rai): Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). I biglietti sono stati distribuiti in due tranche a inizio anno, ma la FIFA ha promesso una fase di vendita last minute, anche se i dettagli devono ancora essere comunicati.