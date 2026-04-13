I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Dove vedere I Cesaroni – Il ritorno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5.

I Cesaroni – Il ritorno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere le varie puntate da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa: