I cento passi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 4 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film I cento passi, pellicola del 2000 diretta da Marco Tullio Giordana. Il film è dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia. Il titolo prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Negli anni Settanta chi fondava una radio privata e sfotteva i poteri forti rischiava, a Milano o a Roma, un’irruzione della polizia. A Cinisi, Sicilia, la posta in gioco era diversa: era la morte. Peppino Impastato gioca la propria scommessa fino in fondo: figlio di un mafioso di piccolo cabotaggio, nega il sistema di valori paterni e si rifiuta di percorrere “i cento passi” che separano la sua casa da quella di Tano Badalamenti, il boss che può decidere il suo destino.

I cento passi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Il film per la regia di Marco Tullio Giordana vede come attori protagonisti Luigi Lo Cascio, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè. Ecco il cast completo.

Luigi Lo Cascio: Peppino Impastato

Luigi Maria Burruano: Luigi Impastato

Lucia Sardo: Felicia Bartolotta

Paolo Briguglia: Giovanni Impastato

Tony Sperandeo: Gaetano Badalamenti

Andrea Tidona: Stefano Venuti

Claudio Gioè: Salvo Vitale

Domenico Centamore: Vito

Ninni Bruschetta: cugino Anthony

Paola Pace: Cosima

Pippo Montalbano: Cesare Manzella

Francesco Giuffrida: Mauro

Carlo Ferreri: Carmelo

Streaming e tv

Dove vedere I cento passi in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 4 luglio 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.