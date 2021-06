I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte streaming e diretta tv: dove vedere

Questa sera, martedì 22 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in prima tv I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte, lo spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. La seconda di quattro puntate che ci terranno compagnia fino al mese di luglio. Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte, ma qual è la trama? Durante uno spettacolo televisivo muoiono due giovani ed il primo indiziato sembra essere un ex ragazzo di Peregrine. Le indagini portano allo scoperto segreti e vecchi rancori.