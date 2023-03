I cacciatori del cielo streaming e diretta tv: dove vedere la docu-fiction

Questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda I cacciatori del cielo, la docu-fiction con protagonista Giuseppe (Beppe) Fiorello che veste i panni dell’asso dell’aviazione, Francesco Baracca. Un prodotto Rai – diretto da Mario Vitale – che verrà trasmesso per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Dove vedere I cacciatori del cielo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 marzo 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1.

I cacciatori del cielo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I cacciatori del cielo, ma qual è il cast completo della docu-fiction in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Fiorello: Francesco Baracca

Andrea Bosca: Bartolomeo Rocca

Luciano Scarpa: Pier Ruggero Piccio

Claudia Vismara: Norina Cristofori

Di cosa parla la fiction? “Mi chiamo Francesco Baracca. Sono un pilota del Regio Esercito. Prima di diventare aviatore ero al Piemonte Cavalleria. L’aviazione era ancora ai suoi albori, in pochissimi si avventuravano nei cieli… Un giorno assistetti a uno di quei primissimi voli e fu subito una folgorazione! Vedere quell’aereo che si librava nel cielo, vederlo entrare e scomparire tra le nuvole… Capii immediatamente che l’aviazione sarebbe stato il futuro e io volevo farne parte. Poi, il 24 maggio 1915, tutto cambiò”.