I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? Cosa sappiamo sulla quarta stagione

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? Questa la domanda che i tanti fan della serie tv con Alessandro Gassmann si stanno facendo oggi, 25 ottobre 2021, in occasione dell’ultima puntata della terza stagione. La risposta ufficiale al momento non c’è. Il cast però sarebbe ben felice di proseguire l’avventura. A confermarlo è stato Gassmann in diverse occasioni. Quel che è certo è che la Rai ci sta pensando visti gli ottimi ascolti registrati nelle ultime settimane con una media di più di 4 milioni e mezzo di spettatori. Un successo notevole e da tenere in considerazione. Nell’attesa di avere una risposta ufficiale sulla quarta stagione, stasera ci godremo l’ultima puntata della terza. Ma cosa succederà stasera? L’episodio finale si intitola “Verità”. Tutto ruoterà intorno al ritrovamento del corpo di un uomo in mare, ucciso da una serie di colpi violenti sparati a raffica. Un caso che potrebbe sembrare “uno dei tanti” per la squadra dei bastardi capitanata da Lojacono ma, dopo le prime indagini, si scopriranno dei risvolti a dir poco inaspettati e al tempo stesso clamorosi. Tuttavia, nel momento in cui Lojacono riuscirà a scoprire la vera identità di questa persona ritrovata in mare, scoprirà anche se questa morte violenta si interseca con l’attentato avvenuto al ristorante, di cui ormai sta cercando la verità da svariate settimane. Questa inaspettata rivelazione porterà alla nascita di un nuovo giallo mozzafiato, dove verranno alla luce delle verità a dir poco devastanti. Da quel momento in poi, per i Bastardi, niente sarà più come prima: quali saranno le verità che verranno a galla in questo finale di sempre della fiction con Alessandro Gassman e Tosca D’Aquino? Insomma un finale di stagione decisamente da non perdere.

Streaming e tv

Abbiamo visto se si farà la quarta stagione (4) de I Bastardi di Pizzofalcone, ma dove vedere o rivedere gli episodi della terza? La serie tv, come detto, va in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.