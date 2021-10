I Bastardi di Pizzofalcone 3: la trama della prossima puntata, le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (il finale di stagione) de I Bastardi di Pizzofalcone 3 in onda su Rai 1? L’episodio si intitolerà “Verità”. Tutto ruoterà intorno al ritrovamento del corpo di un uomo in mare, ucciso da una serie di colpi violenti sparati a raffica. Un caso che potrebbe sembrare “uno dei tanti” per la squadra dei bastardi capitanata da Lojacono ma, dopo le prime indagini, si scopriranno dei risvolti a dir poco inaspettati e al tempo stesso clamorosi. Tuttavia, nel momento in cui Lojacono riuscirà a scoprire la vera identità di questa persona ritrovata in mare, scoprirà anche se questa morte violenta si interseca con l’attentato avvenuto al ristorante, di cui ormai sta cercando la verità da svariate settimane. Questa inaspettata rivelazione porterà alla nascita di un nuovo giallo mozzafiato, dove verranno alla luce delle verità a dir poco devastanti. Da quel momento in poi, per i Bastardi, niente sarà più come prima: quali saranno le verità che verranno a galla in questo finale di sempre della fiction con Alessandro Gassman e Tosca D’Aquino? Insomma un finale di stagione decisamente da non perdere. Ma quando andrà in onda? La messa in onda dell’ultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è prevista per lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1.

Streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Quanto dura (durata) ogni puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3? Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.