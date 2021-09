I Bastardi di Pizzofalcone 3: le location, dove è stata girata la serie tv

Dove è stata girata (location) la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone 3 in onda da lunedì 20 settembre 2021 su Rai 1 per sei serate? La location principale è Napoli: numerosi i quartieri che sono al centro delle riprese in esterna, per raccontare i casi di puntata. Le location fisse sono: Palazzo Carafa di Santa Severina, nel quartiere San Ferdinando (la sede del Commissariato), il Centro Direzionale (gli uffici di Piras), Largo Sellaria (dove vive Lojacono), Villa Gallotti a Posillipo (dove vive Piras) e la Certosa di San Martino, al Vomero. Ma quali sono gli attori principali de I Bastardi di Pizzofalcone 3? Di seguito l’elenco:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono

Carolina Crescentini è Laura Piras

Massimiliano Gallo è Luigi Palma

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli

Marco Aragona è Antonio Folletto

Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo

Gennaro Silvestro è Francesco Romano

Maria Vera Ratti è Elsa Martini

Streaming e tv

Dove vedere I Bastardi di Pizzofalcone 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 20 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.