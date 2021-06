Hunger Games – La ragazza di fuoco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Hunger Games – La ragazza di fuoco, film del 2013 diretto da Francis Lawrence. La pellicola è il sequel del film del 2012 Hunger Games, ed è l’adattamento cinematografico del romanzo La ragazza di fuoco, scritto da Suzanne Collins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Katniss Everdeen ritorna a casa in seguito alla vittoria ottenuta nell’ultima edizione degli Hunger Games insieme al suo compagno Peeta Mellark. Ora i due alloggiano al Villaggio dei Vincitori, presente in ogni distretto, assieme al loro mentore Haymitch Abernathy. Per i due giovani è giunto il momento di partire per il Tour della Vittoria, un viaggio attraverso i distretti per ricordare coloro che sono morti nei giochi. Prima della partenza Katniss riceve inaspettatamente la visita del presidente Snow. Egli le intima di continuare a fingere di essere innamorata di Peeta, come aveva fatto precedentemente all’interno dell’arena, lasciandole intendere poi che se non si fosse attenuta ai suoi piani lui avrebbe colpito le persone a lei più care e avrebbe dato il via ad una rivolta sociale dalle terribili conseguenze.

Hunger Games – La ragazza di fuoco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hunger Games – La ragazza di fuoco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen

Josh Hutcherson: Peeta Mellark

Liam Hemsworth: Gale Hawthorne

Woody Harrelson: Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks: Effie Trinket

Lenny Kravitz: Cinna

Philip Seymour Hoffman: Plutarch Heavensbee

Jeffrey Wright: Beetee

Stanley Tucci: Caesar Flickerman

Donald Sutherland: presidente Coriolanus Snow

Toby Jones: Claudius Templesmith

Willow Shields: Primrose Everdeen

Sam Claflin: Finnick Odair

Lynn Cohen: Mags

Jena Malone: Johanna Mason

Amanda Plummer: Wiress

Taylor St. Clair: Ripper

Paula Malcomson: Mrs. Everdeen

Alan Ritchson: Gloss

Stephanie Leigh Schlund: Cashmere

Meta Golding: Enobaria

Bruno Gunn: Brutus

Daniel Bernhardt: Uomo Distretto 9

Streaming e tv

Dove vedere Hunger Games – La ragazza di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 29 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.