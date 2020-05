Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast completo del film

Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast

Oggi, giovedì 28 maggio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda il film Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2), ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori (con i rispettivi ruoli) del film in onda oggi su Italia 1:

Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen

Josh Hutcherson: Peeta Mellark

Liam Hemsworth: Gale Hawthorne

Woody Harrelson: Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks: Effie Trinket

Donald Sutherland: Presidente Coriolanus Snow

Julianne Moore: Presidente Alma Coin

Philip Seymour Hoffman: Plutarch Heavensbee

Jeffrey Wright: Beetee Latier

Stanley Tucci: Caesar Flickerman

Jena Malone: Johanna Mason

Sam Claflin: Finnick Odair

Willow Shields: Primrose Everdeen

Mahershala Ali: Boggs

Elden Henson: Pollux

Patina Miller: Comandante Paylor

Natalie Dormer: Cressida

Robert Knepper: Antonius

Michelle Forbes: Tenente Jackson

Evan Ross: Messalla

Wes Chatham: Castor

Misty Ormiston: Leeg 1

Kim Ormiston: Leeg 2

Gwendoline Christie: Comandante Lyme

Stef Dawson: Annie Cresta

Meta Golding: Enobaria

Paula Malcomson: Signora Everdeen

Nuovi personaggi

Rispetto ai precedenti Hunger Games, Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, sono stati aggiunti i seguenti personaggi:

Comandante Lyme, interpretata da Gwendoline Christie: è stata una vincitrice di un’edizione degli Hunger Games proveniente dal Distretto 2. Guida i ribelli del Distretto 2.

Leeg 1 e Leeg 2, interpretate dalle sorelle gemelle Misty Ormiston e Kim Ormiston: sono due sorelle nate nel Distretto 13. Vengono inserite della squadra di Katniss per assisterla nella missione finale.

Mitchell, Jackson e Homes, interpretati rispettivamente da Joe Chrest, Michelle Forbes e Omid Abtahi: fanno anch’essi parte della “Star Squad” di Katniss.

Tigris, interpretata da Eugenie Bondurant: è una ex-stilista degli Hunger Games che lavora in un piccolo negozio specializzato in biancheria di pelliccia. La sua faccia è stata modificata chirurgicamente per farla sembrare una maschera felina.

Streaming e tv: dove vedere il film

Abbiamo visto il cast di Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2) ma dove sarà possibile vedere il film in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

