Houdini – L’ultimo mago: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, domenica 2 maggio 2021, va in onda in prima serata su Sky Cinema Uno dalle 21.15 il film Houdini – L’ultimo mago, pellicola del 2007 diretta da Gillian Armstrong. Il film, ambientato negli anni Venti, ripercorre uno spaccato della vita dell’illusionista Harry Houdini. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Houdini – L’ultimo mago? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Anni Venti. Il celebre illusionista Harry Houdini (Guy Pearce) ha deciso di smascherare tutti i ciarlatani che dichiarano di avere poteri paranormali. Per attirare gli imbroglioni, il mago ha messo in palio la somma di diecimila dollari, da dare a chiunque riesca a indovinare le parole che sua madre gli disse sul letto di morte tredici anni prima. A Edinburgo, in Scozia, la truffatrice Mary McGarvie (Catherine Zeta-Jones), la quale lavora assieme alla figlia Benji (Saoirse Ronan), capisce che deve cogliere l’occasione al volo quando apprende la notizia che Houdini verrà proprio nella sua città per il suo ultimo tour. L’inganno che riesce meglio alle due è quello di far finta di avere poteri psichici, usando informazioni raccolte in precedenza, spesso grazie a mezzi poco onesti.

Mary, secondo la trama del film Houdini, crede di poter truffare in questo modo anche il famoso illusionista, ma non ha fatto i conti con il sospettoso manager di lui, Sugarman (Timothy Spall), che cerca di tenerla alla larga dal mago. Tuttavia, più le due imbroglione si avvicinano al loro obiettivo, più Mary e Houdini capiscono che sta succedendo qualcosa che va oltre il loro controllo…

Houdini – L’ultimo mago: il cast del film

Ad interpretare il celebre illusionista è Guy Pearce, che per l’occasione ha dovuto metter su venti chili di muscoli. Nei panni della truffatrice Mary McGarvie troviamo Catherine Zeta-Jones. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Guy Pearce: Harry Houdini

Catherine Zeta Jones: Mary McGarvie

Saoirse Ronan: Benji McGarvie

Timothy Spall: Sugarman

Jack Bailey: The Red Haired Pilot

Aaron Brown: assistente di Sugarman

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film del 2007 Houdini – L’ultimo mago, questa sera su Sky Cinema Uno dalle 21.15.

Streaming e tv

Dove vedere Houdini – L’ultimo mago in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – domenica 2 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW.