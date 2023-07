Hotel Portofino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 25 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Hotel Portofino, una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. La serie, ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, disponibile anche in lingua originale, ha un cast d’eccezione formato da attori internazionali come Natasha McElhone (“Californication” e “Designated Survivor”) nei panni di Bella e Mark Umbers che interpreta suo marito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della prima puntata, la serie tv ci porta all’interno dell’albergo facendoci conoscere i diversi personaggi e come l’inglese Bella Ainsworth gestisce questo hotel nell’Italia di fine anni ’20. Il vicesindaco fascista Didoni, inizia però a ricattare la donna. Nel secondo episodio della prima puntata, Didoni si insinua sempre più in modo subdolo nella vita dell’albergo, grazie anche a Cecil che lo sfrutta per spedire un cimelio, ma l’aiuto diventerà un favore da ricambiare.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Hotel Portofino, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: