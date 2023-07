Hotel Portofino: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 25 luglio 2023 alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Hotel Portofino, una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. La serie, ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, disponibile anche in lingua originale, ha un cast d’eccezione formato da attori internazionali come Natasha McElhone (“Californication” e “Designated Survivor”) nei panni di Bella e Mark Umbers che interpreta suo marito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv racconta la storia di una famiglia inglese che, durante gli Anni Venti, gestisce un hotel per turisti dell’alta società sulla Riviera ligure. Protagonista l’affascinante proprietaria dell’Hotel Portofino, l’inglese Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico, che si deve destreggiare tra i clienti cosmopoliti ed esigenti senza trovare grande aiuto nel marito Cecil. Lui si disinteressa dell’albergo e sperpera i denari di famiglia al casinò, la figlia Alice si occupa e preoccupa di tutto, il figlio Lucian, reduce dalla Prima Guerra Mondiale, vorrebbe dedicarsi alla pittura, ma Cecil spinge perché sposi la ricca Rose, figlia di una sua vecchia fiamma. Intanto, fuori, il Fascismo si fa strada anche con i suoi metodi violenti e Bella è costretta ad affrontare Vincenzo Danioni, il corrotto vicesindaco di Portofino, un convinto fascista intenzionato a danneggiare l’immagine dell’hotel con ogni mezzo possibile.

Hotel Portofino: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Hotel Portofino, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Natascha McElhone: Bella Ainsworth

Lucy Akhurst: Julia Drummond-Ward

Louisa Binder: Constance March

Elizabeth Carling: Betty Scanlon

Oliver Dench: Lucian Ainsworth

Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni

Rocco Fasano: Gianluca Bruzzone

Lily Frazer: Claudine Pascal

Adam James: Jack Turner

Imogen King: Melissa de Vere

Olivia Morris: Alice Mays-Smith

Daniele Pecci: Carlo Albani

Lorenzo Richelmy: Roberto Albani

Claude Scott-Mitchell: Rose Drummond-Ward

Mark Umbers: Cecil Ainsworth

Assad Zaman: Anish Sengupta

Anna Chancellor: Lady Latchmere

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Hotel Portofino su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 25 luglio 2023; la terza e ultima martedì 8 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 25 luglio 2023

Seconda puntata: martedì 1 agosto 2023

Terza puntata: martedì 8 agosto 2023

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Portofino in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.