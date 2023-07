Hotel Portofino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, martedì 25 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Hotel Portofino, una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. La serie, ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, disponibile anche in lingua originale, ha un cast d’eccezione formato da attori internazionali come Natasha McElhone (“Californication” e “Designated Survivor”) nei panni di Bella e Mark Umbers che interpreta suo marito. Dove vedere Hotel Portofino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1.

Hotel Portofino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Hotel Portofino, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 25 luglio 2023; la terza e ultima martedì 8 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):