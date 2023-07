Hotel Portofino: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per Hotel Portofino, la serie tv britannica in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 25 luglio 2023; la terza e ultima martedì 8 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 25 luglio 2023

Seconda puntata: martedì 1 agosto 2023

Terza puntata: martedì 8 agosto 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Hotel Portofino? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,30. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. Ma di cosa parla la serie tv? La fiction racconta la storia di una famiglia inglese che, durante gli Anni Venti, gestisce un hotel per turisti dell’alta società sulla Riviera ligure. Protagonista l’affascinante proprietaria dell’Hotel Portofino, l’inglese Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico, che si deve destreggiare tra i clienti cosmopoliti ed esigenti senza trovare grande aiuto nel marito Cecil.

